РИАМО - 6 авг. Представители Национального родительского комитета во главе с председателем Ириной Волынец попросили правительство РФ разрешить работающим гражданам, опекающим детей-инвалидов, получать пособия размером до одного МРОТа, сообщает Nation News.
Согласно выдвинутому на рассмотрение депутатами Госдумы законопроекту, ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей должны получать неработающие люди, опекающие детей-инвалидов. Однако в НРК уверены, что следует поддерживать и работающих родителей.
Представители НРК призвали государство ввести выплаты для ухаживающих за инвалидами. Но если их доход является высоким, граждане смогут отказаться от пособия.
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