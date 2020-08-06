РИАМО - 6 авг. Представители Национального родительского комитета во главе с председателем Ириной Волынец попросили правительство РФ разрешить работающим гражданам, опекающим детей-инвалидов, получать пособия размером до одного МРОТа, сообщает Nation News.

Согласно выдвинутому на рассмотрение депутатами Госдумы законопроекту, ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей должны получать неработающие люди, опекающие детей-инвалидов. Однако в НРК уверены, что следует поддерживать и работающих родителей.

«Непонятно, почему делается акцент только на безработных? Сегодня человек безработный, а завтра он нашел работу. Я думаю, что можно рассмотреть и нашу инициативу. Мы получали письма от родителей уже совершеннолетних инвалидов. Инвалид первой группы – это навсегда. Когда ему исполняется 18 лет, он также нуждается в уходе, в заботе, а родители очень часто не имеют возможности работать или работать полноценно», – заявила Волынец.

Представители НРК призвали государство ввести выплаты для ухаживающих за инвалидами. Но если их доход является высоким, граждане смогут отказаться от пособия.