РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса, всего в горокруге зафиксировали 2 145 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 159 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 47 811 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 145 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

5 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в муниципалитете составляло 2 125.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.