РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 6 авг. В Домодедовской центральной городской больнице начал прием врач-нефролог, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В Домодедовской ЦГБ начал прием нефролог. <...> Ранее домодедовцев направляли на лечение в МОНИКИ. Сейчас в Домодедове ведет прием Дмитрий Литвинов», – говорится в сообщении.

На прием к нефрологу дает направление терапевт, также записаться можно на портале госуслуг, по единому телефонному номеру колл-центра: 8(800)550-50-30 или через инфоматы, расположенные в поликлиниках.

Нефролог – врач, в компетенцию которого входит диагностика, лечение и профилактика почечных заболеваний.