РИАМО - 6 авг. Люблинский районный суд Москвы в четверг признал виновными в создании экстремистского сообщества участников организации «Новое величие», передает РИА Новости.

«Сами фигуранты не признают вины, но она, по словам судьи, подтверждается доказательствами. Меру наказания озвучат позже», — говорится в сообщении.

Защита подсудимых намерена обжаловать приговор столичного суда.

На скамье подсудимых оказались семь молодых людей. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин — под домашним арестом. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

На сегодняшний день уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, которые ранее признали свою вину. Рустамов получил условный срок, а Ребровскому назначили реальный, но он отказался от показаний. Его дело направили на пересмотр.

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами участники организации заявили, что идею создания подобной организации им якобы подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.