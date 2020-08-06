РИАМО - 6 авг. В Подмосковье за сутки скончался один человек с диагностированным коронавирусом, общее число умерших Covid-пациентов в регионе превышает 1,1 тысячи человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки на территории Подмосковья выявлено 159 случаев заражения коронавирусом, вылечились 189 человек. За весь период пандемии областные врачи вылечили 47 811 пациентов.

«Всего в Московской области выявлено 64 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1120 человек», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.