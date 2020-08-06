РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 10 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 789 человек, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 159 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 64 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47 811 человек выписали домой из стационаров, 1 120 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 789 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы. В общественных местах жителям региона рекомендуют носить маски.