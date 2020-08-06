РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В Люберцах ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат мобильными телефонами и бесплатной мобильной связью, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Участников Великой Отечественной войны из городского округа Люберцы обеспечат бесплатной мобильной связью и телефонами. Акция стартует 10 августа и продлится в течение месяца», - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье планируется раздать телефоны 2,7 тысячи участникам Великой Отечественной войны.

«Чествование победителей событий 1941-1945 годов не заканчивается майскими мероприятиями, мы продолжаем благодарить героев, оказываем адресную помощь. Надеюсь, подаренные телефоны помогут им больше общаться с близкими, друзьями, однополчанами. Пусть это порадует наших дорогих ветеранов, добавит им счастливых минут», - отметил секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Перед стартом акции местное отделение партии «Единая Россия» совместно с общественными организациями Люберец ведет работу по актуализации списков ветеранов.

Муниципальный куратор партийного проекта «Старшее поколение» Вера Лукьянова отметила, что такая поддержка фронтовикам станет неоценимой. Данные телефоны представляют собой средства для оперативного реагирования и экстренной помощи, в них будут занесены номера тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ветераном соцработника и волонтера.

Вместе с телефонами ветераны получат именные номерные сертификаты. С этими сертификатами закрепленные за каждым фронтовиком волонтеры в ближайшем отделении любого из крупных сотовых операторов смогут подключить телефонный аппарат к тарифу с пожизненным лимитом.