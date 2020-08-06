РИАМО - 6 авг. Глава города и министр культуры Московской области Елена Харламова вручили волонтерам подмосковного Реутова награды от имени президента России и губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Вместе с министром культуры Московской области Еленой Харламовой от имени президента РФ Владимира Путина и губернатор региона Андрея Воробьева наградили волонтеров Реутова памятной медалью президента Российской Федерации, а также грамотой губернатора Московской области», - сказал Каторов.

По его словам, прошедшее время пандемии должно было разъединить нас по домам, но благодаря таким людям, как волонтеры, которые стояли на передовой, наши жители сплотились в одно целое. Градоначальник отметил, что в начале пандемии в подмосковном Реутове было порядка 25 добровольных помощника, сейчас же - более 100.

«Я уверен в том, что каждый житель в той или иной степени причастен к волонтерской деятельности, помогая окружающим в это непростое для нас всех время пандемии. Хочу выразить в очередной раз глубокую благодарность волонтерскому штабу города Реутов», - добавил Каторов.