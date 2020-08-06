РИАМО - 6 авг. В Московской области за минувшие сутки выявили 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования превысило 64,3 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки от Covid-19 в регионе вылечились 189 человек. За весь период пандемии врачи региона вылечили 47 811 пациентов.
В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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6 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.
- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.
- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.
- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.
- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.
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