РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Депутат Подольска Яна Гайша встретилась с жителями по вопросам благоустройства территорий в микрорайоне Львовский, по обращениям горожан она разработала алгоритм решения озвученных проблем, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прозвучало несколько проблемных вопросов: благоустройство железнодорожной станции и рынка; уборка мусора по улице Горького, где торговые ряды; отсутствие тротуара по улице Красной, 1 между жилым домом и детским садом «Ладушки»; контейнерная площадка для ТБО на стыке улиц Красная и Советская»,- говорится в сообщении.

По обращениям депутатом был разработан алгоритм их дальнейшего решения.