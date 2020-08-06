РИАМО - 6 авг. В Талдоме заключен под стражу мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его шестилетнего сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 3 августа. Сначала отец сообщил полиции, что ребенок упал с лестницы в подъезде. Однако экспертиза подтвердила наличие многочисленных следов ударов и кровоподтеков. Все это послужило причиной смерти мальчика. После этого отец признался, что набросился на ребенка из-за того, что был недоволен его поведением.

«По ходатайству следователя <...> в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.