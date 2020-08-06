РИАМО - 6 авг. В Москве и Подмосковье 10 и 11 сентября ожидаются кратковременные дожди, их принесет атмосферный фронт с севера, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник в Московском регионе ожидается около 22-27 градусов тепла.

«Вслед за ним (атмосферным фронтом - ред) немного посвежеет — после полудня во вторник прогнозируется 19-24 градусов», — отмечается в материале.

Зато с пятницы, 7 августа и до конца текущей недели погода обещает быть солнечной. Воздух в столице днем прогреется до плюс 24-26 градусов, а в области — до плюс 22-27 градусов.

«Идеальный климатический комфорт»: прогноз погоды на август‑2020 в Московском регионе>>