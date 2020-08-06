РИАМО - 6 авг. На юго-востоке Москвы автомобиль Mercedes задавил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу, в момент аварии водитель иномарки был пьян, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Неработающий 43-летний москвич ехал на личном авто по Батайскому проезду. Водитель нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя жительница столицы от полученных травм скончалась на месте. Вторая женщина нарядом скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Водителя задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.