РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 авг. Сотрудник полиции пострадал в результате ДТП в Домодедове, сообщили порталу «РИАМО в Домодедово» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Инспектор ДПС по городскому округу Домодедово, управляя служебным автомобилем марки Renaul, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП пострадал сотрудник полиции, находившийся за рулем автомобиля. Он госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло 4 августа во второй половине дня на дороге Каширское шоссе - Барыбино.