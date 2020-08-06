РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Церемония поздравления медалистов Люберец состоялась в Центральном парке, их поздравил глава округа Владимир Ружицкий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Итоговая оценка «отлично» по всем предметам: 178 выпускников школ городского округа в текущем году получили медаль «За особые успехи в учении»! Эти ребята всегда на шаг впереди, они талантливые, мыслящие, прогрессивные и научились главному - учиться. Свою высокую способность к учению юные люберчане показали и во время пандемии. Желаю ребятам с успехом покорять новые вершины, быть яркими и сильными личностями! Пусть в вашей жизни все сложится наилучшим образом», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что больше всего медалистов - в гимназиях №№1 и 41 - по 13 человек, а также в школе №53 - 12 человек. Ружицкий вручил памятные фотоальбомы медалистам.

По его словам, в этом году 21 выпускник по результатам ЕГЭ набрал максимальные 100 баллов. В прошлом году было восемь стобалльников.

Всего в текущем году 1393 люберецких одиннадцатиклассника закончили школу.