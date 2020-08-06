РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Дорогу к сельскому центру культуры и досуга «Радуга» в микрорайоне Агрогородок Балашихи отремонтируют осенью текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов вместе с замглавы администрации Балашихи Михаилом Объедковым, генеральным директором компании «Норэнс Групп» Евгением Горбатовым и представителями УК в ходе рабочего визита пообщался с жителями микрорайона Агрогородок, обсудив актуальные проблемы. Жительница Валентина Кудрявцева пожаловалась на отсутствие разметки на пешеходном переходе и оборудованной остановки, что угрожает безопасности жителей. Объедков уточнил, что дорога является региональной, и все работы не могут производиться за счет средств Балашихи.

«Напишем письмо министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы уже к первому сентября нанесли разметку и установили знаки. Обустройство остановочного пункта также включим в план», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил жителей за активность и также обратил внимание на разбитую дорогу к сельскому клубу «Радуга».

«В прошлом году за счет средств регионального бюджета была отремонтирована входная группа клуба - сейчас ребятишки заходят в парадный подъезд, а вот подъездная дорога к клубу разбита», - подчеркнул Ефимов.

Объедков уточнил, что дорогу к клубу отремонтируют уже осенью текущего года.

Кудрявцева также обратила внимание комиссии на то, что в 2018 году во дворе дома №24 по улице Агрогородок установили детскую площадку, отремонтировали внутридворовые проезды, но про освещение забыли.

«Микрорайон старый. Часть светильников и сетей вышла из строя и просто опасна в эксплуатации. Вместе с жителями проработаем адресную схему освещения Агрогородка и будем предлагать администрации Балашихи включать данные работы в бюджет на следующий год», - сказал Горбатов.