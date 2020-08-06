РИАМО - 6 авг. Правоохранители задержали на западе Москвы мужчину, подозреваемого в нападении на двух женщин в Чоботовском лесу, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Утром 5 августа на территории Чоботовского леса мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего злоумышленник напал на другую женщину.

«По подозрению в совершении преступлений задержан мужчина 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»)», — сказала Иванова.

По ее словам, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.