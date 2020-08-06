РИАМО - 6 авг. Специалисты Роскачества назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков вина, в каждой стране специалисты выявили лидеров по объему поставок, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Эксперты отмечают, что у россиян остается большой интерес к импортному вину.

«Данные импорта показывают, что российский потребитель пока руководствуется мифами по поводу импортного вина. Люди охотней верят в качество любого продукта, производимого за пределами страны, чем в российское вино, и при этом готовы платить за эту веру приличные деньги. Стоимость самых популярных «тихих» позиций на полках превышает 450 рублей за бутылку, игристых – больше 1000 рублей», – рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия, Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Самыми популярными странами-поставщиками игристых вин стали Италия, Испания, Франция, Абхазия, Португалия. Лучшие в списке поставок столовых вин в Россию – Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%).

В топ-5 по объему ввезенного в Россию вина в прошлом году вошли четыре столовых вина из Абхазии – «Лыхны», «Апсны», «Псоу» и «Чегем». Третье место заняло сладкое игристое вино Martini Asti.

В пятерку лучших вин с защищенными географическими индикаторами вошли вино из Испании «Маркиз де Карано», вторую и третью строчки заняли вина из Грузии под маркой «Киндзмараули», на четвертом месте расположилось итальянское «Пино Гриджио», на пятой находится испанское вино «Маркиз де Консуэнда».

Лидером по стоимости ввозимого в Россию вина среди крупнейших стран-поставщиков является Франция, затем следует Грузия. Наиболее дешевое вино в РФ доставляют из Молдавии.