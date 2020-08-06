РИАМО - 6 авг. Специалисты Роскачества назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков вина, в каждой стране специалисты выявили лидеров по объему поставок, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.
Эксперты отмечают, что у россиян остается большой интерес к импортному вину.
Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия, Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Самыми популярными странами-поставщиками игристых вин стали Италия, Испания, Франция, Абхазия, Португалия. Лучшие в списке поставок столовых вин в Россию – Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%).
В топ-5 по объему ввезенного в Россию вина в прошлом году вошли четыре столовых вина из Абхазии – «Лыхны», «Апсны», «Псоу» и «Чегем». Третье место заняло сладкое игристое вино Martini Asti.
В пятерку лучших вин с защищенными географическими индикаторами вошли вино из Испании «Маркиз де Карано», вторую и третью строчки заняли вина из Грузии под маркой «Киндзмараули», на четвертом месте расположилось итальянское «Пино Гриджио», на пятой находится испанское вино «Маркиз де Консуэнда».
Лидером по стоимости ввозимого в Россию вина среди крупнейших стран-поставщиков является Франция, затем следует Грузия. Наиболее дешевое вино в РФ доставляют из Молдавии.
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