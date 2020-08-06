РИАМО - 6 авг. Все очистные сооружения «Мосводоканала» в Троицком и Новомосковском округах столицы оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания к 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра проверил ход реконструкции и строительства новых очистных сооружений в ТиНАО. Бирюков напомнил, что работы проводятся в рамках утвержденной программы.

«Сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания», – сказал Бирюков.

Программа поэтапного обновления всех канализационных очистных сооружений «Мосводоканала» в новой Москве рассчитана до 2025 года.