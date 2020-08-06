РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет интерактивная онлайн-игра, которую организовал Красковский культурный центр, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн - мероприятия. В 15:00 стартует онлайн-игра STORIES-интерактив», - говорится в сообщении.

В 19:00 пройдет онлайн-лекция «Основные виды латиноамериканских танцев». Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.