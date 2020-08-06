РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В загородных лагерях подмосковного Подольска завершились первые летние смены, которые объединили талантливых детей округа, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В подольских загородных оздоровительных лагерях «Мечта» и «Ромашка» 5 августа завершились первые смены, которые собрали множество активных и талантливых ребят. Уже 9 августа состоится второй заезд сезона 2020. Смены пройдут также с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

В процессе организованных работ в лагерях дети получили массу удовольствия, заряд бодрости и энергии. 21 день длились лагерные смены - это время, наполненное запоминающимися событиями, яркими впечатлениями и интересными знакомствами.