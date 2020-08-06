РИАМО - 6 авг. Закончена проходка левого перегонного тоннеля между станциями московского метро «Хорошевская» и «Улица Народного Ополчения» на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Александра» возвел 1 714 метров левого перегонного тоннеля между станциями «Хорошевская» и «Улица Народного Ополчения». Таким образом, проходка на данном перегоне полностью завершена. Правый тоннель на этом же участке завершили в первом квартале 2020 года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев.

По его словам, строители выполняли работы в условиях плотной городской застройки. Максимальная глубина проходки составила 28 метров.

«Проходка пересекла реку Таракановка, пути МЦД РЖД, территорию автокомбината, бизнес-центр, а также жилую застройку вдоль Проспекта Маршала Жукова», – отметил Бочкарев.

Открытие западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково, где проживает более 530 тысяч человек. Кроме того, будет снижена нагрузка на центральные участки Арбатско-Покровской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий метро.