РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 авг. В Домодедове на агрополигоне в Барыбине в четверг провели День поля и агроконференцию, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь Жаров. Он отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, результаты в сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье хорошие благодаря опыту руководителей, а также сотрудничеству с предприятиями и научно-исследовательскими институтами.

«На сегодняшний день мы практически тонну добавляем урожайности к прошлому году по зерновым и зернобобовым, озимый рапс дает прибавку в 12 центнеров с гектара к уровню прошлого года. На сегодняшний день мы рапс убираем с урожайностью 38,8 центнера с гектара. 37,6 (центнера с гектара – ред.) – это у нас озимая пшеница», - сказал Жаров.

В рамках Дня поля состоялся телемост с директором департамента растениеводства Минсельхоза Российской Федерации Романом Некрасовым. Он отметил, что министерство сельского хозяйства РФ рассматривает рациональные системы земледелия и процесс химизации почв, как один из факторов роста урожайности, получения качества и снижения себестоимости.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая государственная задача по достижению продовольственных показателей, по выполнению индикаторов национального проекта развития экспорта продуктов», - добавил Некрасов.

С приветственным словом также выступил председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский, отметив, что в Домодедове с момента образования городского округа сохраняются базовые отрасли – аэропорт и сельское хозяйство.

«Сейчас у нас три крупных сельскохозяйственных предприятия, и мы считаем, что они имеют прекрасное будущее. У нас 25 тысяч гектаров пашни, два хозяйства занимаются молоком. Мы лидеры по производству молока – более 20 лет мы производим более 50 тысяч тонн молока в год», - сказал председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

Также с приветственным словом выступили декан факультета почвоведения, агрохимии и экологии РГАУ МСХА имени Тимирязева Борис Борисов, заместитель директора по научной работе ВНИИ агрохимии Алексей Налиухин и начальник агрономической службы АО «Апатит» Лидия Дубровских.

Участникам показали делянки с различными растениями, рассказали о системе их питания, способах защиты и прочем. Также в рамках Дня поля прошла агроконференция, посвященная теме сельского хозяйства.