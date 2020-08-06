РИАМО - 6 авг. Росздравнадзор проверил частную гомеопатическую аптеку на Мосфильмовской улице в столице, где торговали неизвестным препаратом из мертвых рептилий, якобы защищающим от коронавируса, сообщается на сайте территориального органа надзорного ведомства по Москве и Московской области.

По итогам контрольной закупки установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

«В рамках административного расследования проведен осмотр места осуществления деятельности. Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями», - говорится в сообщении.

Как пояснили сотрудники аптеки, лекарство из рептилий помогает избежать заражения коронавирусом. Также фармацевт рекомендовал его покупателям для лечения любых заболеваний у детей.

«Препараты арестованы. Неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения территориальным органом экспертизы», - заключается в сообщении.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.