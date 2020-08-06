РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. Щелковский историко-краеведческий музей проводит уникальные мастер-классы по изготовлению ботанического барельефа, говорится в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Немножко гипса, полевых цветов, вдохновения – и воспоминания о лете будут радовать вас круглый год», - говорится в сообщении.

Данная техника подразумевает использование только натуральных материалов, поэтому мастер-класс сезонный. Опытные мастера подскажут, как из простых полевых цветов и гипса сделать настоящие произведения искусства.

Узнать подробности можно по телефону: 8 (496) 566-46-30.