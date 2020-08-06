Любители пеших прогулок, уставшие от приевшихся видов мегаполиса, могут отправиться в необычное путешествие по зеленому кольцу Москвы. Энтузиасты составили уникальный закольцованный маршрут через парки, скверы и набережные столицы с короткими переходами по городским улицам протяженностью 160 километров. Он подойдет не только для прогулок и езды на велосипеде, но и для бега. Где проходит зеленое кольцо Москвы и какие объекты в него включены, смотрите в инфографике РИАМО.