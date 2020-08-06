РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи 29 августа пройдет день открытых дверей в библиотеках, принять участие могут все желающие, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Традиционно для всех читателей мытищинские библиотеки проводят дни открытых дверей. В этот раз 29 августа с 12:00 до 15:00 во всех библиотеках города состоится день открытых дверей. В программе организаторы приготовили: экскурсии, презентации клубов и кружков, мастер-классы, игровые программы, встречи с авторами, презентации (представления) новых проектов, буккроссинг и многое другое», - говорится в сообщении.

Принять участие могут все желающие. Вход свободный. Адреса и телефоны библиотек можно уточнить на сайте.