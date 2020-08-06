РИАМО - 6 авг. Бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии из Москвы направлена в Бейрут для оказания помощи детям и взрослым, пострадавшим в результате сильного взрыва в местном порту, сообщает Газета.ru.

Бригаду возглавил директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург Валерий Митиш.

«Всего в столицу Ливана отправились еще шесть человек: реаниматологи, травматологи, детские хирурги, нейрохирурги. Медики прибыли в Бейрут в четверг бортом МЧС России», — говорится в сообщении.

Четвертого августа в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. Власти сообщили, что это произошло из-за ненадлежащего хранения 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий в городе получили повреждения.

По последним данным, в результате ЧП погибли 135 человек, еще 5 тысяч человек пострадали, многие числятся пропавшими без вести.