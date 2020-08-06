РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Волонтеры молодежного центра «Ровесник» в Подольске рассказали жителям о правилах безопасности при открытых окнах, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Южный Подольска 5 августа для жителей провели акцию «Безопасные окна». С целью обращения внимания родителей и детей на необходимость соблюдения правил безопасности волонтеры молодежного центра «Ровесник» структурного подразделения «Энтузиаст» раздавали информационные листы», - говорится в сообщении.

Заинтересованные люди могли ознакомиться с рекомендациями для родителей, с важными или недопустимым правилами поведения как самих взрослых, так и их детей.