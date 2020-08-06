РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Участок улицы 43-й Армии в Подольске отремонтировали в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летней годовщине со Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Он (проект - ред.) реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке от улицы Ленинградской до Красногвардейского бульвара длиной 0,5 километра заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировав его с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также устроили бортовой камень и нанесли разметку», - говорится в сообщении.

Улица названа в честь 43 армии, которая была сформирована на базе 33-го стрелкового корпуса в составе Резервного фронта. С начала августа 1941 года соединения армии занимали оборону по реке Десна, южнее Ельни, на рубеже Холмец – Богданово, на котором в ходе Смоленского сражения с 10 июля по 10 сентября 1941 года остановили наступление немецких войск.