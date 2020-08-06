РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Территорию бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах планируют использовать как общегородской центр, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне в здании администрации Люберец прошло очередное совещание с арендаторами производственных площадей бывшего завода имени А.В. Ухтомского. В ходе заседания обсуждались вопросы о претензионно-исковой работе с собственниками, арендаторами и действующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Арендаторам подтверждена информация о том, что, в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования, территорию завода в дальнейшем планируется использовать как общегородской центр», - сказал заместитель главы городского округа Люберцы Андрей Сыров.

В целях развития бизнеса и минимизации издержек на встрече предоставлен список свободных площадок для развития производства, оборудованных необходимой инфраструктурой, таких как ИП «Малаховский», ИП «Птицефабрика», «Монтажавтоматика», ДОК 13 и других. Данные об этих площадях находятся в открытом доступе на инвестпортале округа.

Также в ходе совещания предпринимателей проинформировали о существующих мерах финансовой поддержки и планах предстоящих работ на территории завода.