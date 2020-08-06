РИАМО - 6 авг. Строительство детско-взрослой поликлиники с отделением лучевой диагностики завершили в столичной Щербинке, новое медучреждение готовится к открытию, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

Здание построили на Первомайской улице за счет городского бюджета.

«В поликлинике площадью почти 12 тысяч квадратных метров откроются детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое на 520 посещений», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он добавил, что отделения изолированы друг от друга и имеют отдельные входы. Это исключает пересечение потоков пациентов.

В поликлинике будут работать 402 специалиста. Наиболее востребованные врачи будут вести прием на нижних этажах, менее посещаемые кабинеты и администрация разместятся на верхних этажах.