РИАМО - 6 авг. В водоемах Москвы и Подмосковья температура воды составляет 18-19 градусов, а в выходные воздух прогреется до плюс 25 градусов - погода будет подходящей, чтобы обновить загар, сообщается на сайте «Метеоновости».

Из-за антициклона 7, 8 и большую часть дня 9 августа не будет дождей, однако температура воздуха начнет понижаться, но холодно не будет. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.

«Средняя суточная температура останется выше нормы на пару градусов и еще будет соответствовать концу июля. Ласковое августовское солнце позволит «подновить» загар», — говорится в материале.

С середины следующей недели температура воздуха опустится до нормы последнего месяца лета. Ожидаются дожди.