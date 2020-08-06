РИАМО - 6 авг. Москвичи-участники программы «Активное долголетие» выступят на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», заявил журналистам руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

«Ожидается совместное мероприятие программы «Активное долголетия» и военных музыкантов. Участники программы подготовили очень хорошие музыкальные номера, декорациями для которой станет военная техника», — сказал Смирнов.

Он отметил, что последние дни фестиваля совпадут с Днем города и станут частью праздничной программы.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — все это делает фестиваль одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ года.