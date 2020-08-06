РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Сотрудникам и посетителям МФЦ в подмосковном Красногорске напомнили о правилах дорожного движения, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» Госавтоинспекция горокруга Красногорск провела правовой ликбез с работниками и посетителями Красногорского МФЦ. Инспекторы напомнили о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы также просили горожан быть предельно внимательными на дороге, не оставаться безучастными к фактам управления транспортом в состоянии опьянения.

«В завершение беседы инспекторы вручили посетителям МФЦ тематические памятки», - заключается в материале.