РИАМО - 6 авг. Проезжую часть на Ленинградском шоссе освободили после аварии - такси врезалось в столб, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее на Ленинградском шоссе в столице, возле дома 41А, такси врезалось в столб. Пострадали водитель и пассажир.

«Проезжая часть освобождена», - говорится в сообщении.

Предполагается, что водитель такси не справился с управлением.