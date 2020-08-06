РИАМО - 6 авг. Свидетель рассказал, что перед тем, как совершить ДТП, актер Михаил Ефремов вел себя по-хамски – резко тормозил и несколько раз выезжал на встречную полосу, сообщает РИА Новости.

Заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста проходит в Пресненском суде столицы.

«Я был за рулем, двигался по Садовому кольцу, когда передо мной был автомобиль (Ефремова – ред.). Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал за встречную полосу, несколько раз резко тормозил передо мной. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться», — сказал свидетель Владислав Женжебир.

По его словам, после аварии Ефремов подходил к нему и его другу, спрашивал о пострадавших, также просил сигарету.

Вечером 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.