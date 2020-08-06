РИАМО - 6 авг. С начала июля в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области принимают детей, переболевших инфекцией Covid-19 в тяжелой и среднетяжелой формах, 40 детей уже прошли курс восстановления, их выписали домой, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Сейчас в отделении еще лечатся 24 ребенка. Для каждого – своя оздоровительная программа. В основе – особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка», – сказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главный врач ДКМЦ Московской области Нисо Одинаева.

Подмосковные врачи разработали специальную программу реабилитации для переболевших коронавирусом. В нее входят дыхательная гимнастика, кинезиотерапия, соляная пещера, массаж, водные процедуры, ЛФК. Эти процедуры направлены на восстановление органов дыхания и оздоровление всего организма.

Для получения путевки на реабилитацию после Covid-19 родители переболевших детей должны обратиться к участковому врачу. Медик подготовит необходимые документы и направит их в электронном виде в санаторно-курортный отдел Детского клинического многопрофильного центра Московской области. Затем врачи центра созвонятся с родителями и подберут подходящую дату.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.