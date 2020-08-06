РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет онлайн мастер-класс по рисованию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 14:00 стартует мастер-класс по рисованию «Яблочко наливное», - говорится в сообщении.

В 18:00 актеры театра мюзикла «Успех» исполнят песни.

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.