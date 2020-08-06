РИАМО - 6 авг. Певица Тамара Гвердцители выступит на XIII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», также примут участие многие отечественные коллективы, сообщил начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ – главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля, генерал-майор Тимофей Маякин.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

«Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всех участников фестиваля мы попросили в своей программе отразить эту тему. <...> Все дни будет выступать Тамара Михайловна Гвердцители. <...> Сводный оркестр будет выступать в финале», - сказал Маякин.

Среди участников — Президентский оркестр, Центральный военный оркестр министерства обороны, Центральный оркестр Военно-морского флота, Военный Образцовый оркестр Почетного караула, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц министерства обороны, уточняется на сайте фестиваля.

«Хочется поблагодарить иностранных коллег, очень многие страны подали заявки до участия в фестивале. Но, к сожалению, в этом году иностранные коллективы принимать участие в представлении не будут», - заключил Маякин.