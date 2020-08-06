РИАМО - 6 авг. Москва занимает лидирующие позиции в мире по метростроению и развитию улично-дорожной сети, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние 10 лет строительная сфера Москвы развивается очень динамично. <...> Мы не знаем равных в реконструкции железных дорог. Строим красивые и удобные объекты. Создаем новую городскую среду», — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике города, но московский стройкомплекс достойно выходит из кризиса: темпы строительства постепенно восстанавливаются, также растет спрос на недвижимость.

Собянин особо подчеркнул, что ни одна из городских программ за время пандемии не была прервана. Более того, в городе были реализованы крупные и сложные проекты, к примеру, самая большая в стране инфекционная больница в поселении Вороновское в ТиНАО.

Накануне в столице наградили победителей конкурса на лучший реализованный проект в области строительства. Среди лидеров оказались: экспериментальная школа с кванториумом на проспекте Лихачева, бизнес-парк «Искра», новый Карамышевский мост, а проектом года стал Дворец гимнастики на территории спорткомплекса «Лужники».