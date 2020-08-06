РИАМО - 6 авг. Несмотря на действовавшие в Москве ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, объем ввода в эксплуатацию недвижимости за первые семь месяцев 2020 года составил порядка 5,3 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В том числе (ввели в строй - ред.) 2,4 миллиона квадратных метров жилья, что выше плановых показателей», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев пояснил, что достижение таких результатов стало возможным в том числе и благодаря переводу многих процессов строительного цикла в электронный вид и продолжению работ в удаленном режиме.

Он также отметил, что значительную часть недвижимости ввели в эксплуатацию силами инвесторов – около 90%.

Ранее Бочкарев сообщал, что по итогам года планируется ввести в эксплуатацию порядка 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 3,6 миллиона квадратных метров составляет жилье.