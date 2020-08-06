РИАМО - 6 авг. Ветеринары Подмосковья провели 669,3 тысячи лабораторных исследований крупного рогатого скота с целью выявления инфекционных заболеваний за первое полугодие 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Исследования проводились на бешенство, сибирскую язву, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, и порядка 165 тысяч исследований провели на лейкоз крупного рогатого скота. По этим заболеваниям обеспечено полное благополучие сельхозхозяйств на территории области», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Проверка осуществляется, чтобы предотвратить возникновение и распространение на территории Подмосковья заразных болезней животных, в число которых могут входить и опасные для жизни человека.

Диагностические исследования на территории Московской области проводятся своевременно и качественно, что помогает поддерживать эпизоотическое благополучие животноводческих хозяйств Подмосковья.