РИАМО - 6 авг. В городском округе Химки задержали ранее судимых 48-летнего уроженца Владимирской области и 39-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья, их подозревают в организации проституции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники на стоянке перед супермаркетом в микрорайоне Подрезково организовали так называемую «точку», где девушки оказывали платные сексуальные услуги», - говорится в сообщении.

После передачи денег за оказание интимных услуг клиенту, в роли которого выступил сотрудник полиции, задержали трех девушек в возрасте от 23 до 26 лет, временно проживающих в Подмосковье.

По данному факту возбудили уголовное дело.