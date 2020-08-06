РИАМО - 6 авг. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реализацию двух земельных участков на торгах для строительства и эксплуатации автотехцентра и объекта ИЖС, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.



По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, один из земельных участков расположен на юге Москвы на Липецкой улице в промзоне «Ленино». Его площадь составляет 0,7 гектара. Участок выставят на торги для строительства и эксплуатации автомобильного техцентра с автосалоном.



«Суммарная поэтажная площадь будущего объекта может составить 13 490 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Второй участок площадью 0,2 гектара находится в Троицком округе в поселке Кленовском. Участок реализуют на торгах для строительства и эксплуатации объекта индивидуального жилищного строительства. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 832 квадратных метра.