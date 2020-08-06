РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В Быковской школе Подольска, несмотря на пандемию, увеличили количество детей, пребывающих в летнем лагере, соблюдая все предписания и стандарты, сообщил «РИАМО в Подольске» директор школы Евгений Лукошников.

«На базе Быковской школы проводится в августе работа по двум направлениям. Так, у нас работают трудовые бригады и летний лагерь. Причем, в текущем году все смены в лагерях округа тематические. У нас в школе это «Юный армеец». Причем, несмотря на пандемию, у нас произошло увеличение количества воспитанников в лагере на 10 человек. Ранее у нас было два отряда с четырьмя воспитателями, а сейчас пять отрядов с 10 воспитателями», - сказал Лукошников.

Он пояснил, что при организации работы лагеря и трудовых бригад в школе были соблюдены все требования и стандарты по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В частности, в отрядах в лагере отдыхают не более 12 человек. При этом отряды практически не контактируют между собой.