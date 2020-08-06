РИАМО - 6 авг. Число зрителей военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» пришлось сократить в два раза - до трех тысяч человек, чтобы выполнить эпидемиологические требования, заявил руководитель дирекции фестиваля, член общественного совета фестиваля Сергей Смирнов.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить в Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

«Мы пытаемся научиться жить в новых условиях и выполняем поручение президента, в соответствии с которым фестиваль пройдет в эти даты. Главное – неукоснительное выполнение всех требований министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. В этом году на трибунах будет не более 3 тысяч зрителей», - сказал Смирнов.

Он отметил, что обычно на такой же трибуне размещают более 7 тысяч зрителей. В этот раз будут постоянно контролировать здоровье участников и обслуживающего персонала.

«Мы всех обеспечим перчатками, масками, если будет дождь - дождевиками. Будут санитайзеры», - заключил руководитель.

По его словам, организаторам пришлось убрать из программы выступления детских оркестров. Также не будет детского городка.