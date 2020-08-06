РИАМО - 6 авг. Работы на мостовом переходе через канал имени Москвы подходят к финишной прямой, искусственное сооружение на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги красят в яркий оранжевый цвет, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

Цвет выбран не случайно. Оранжевый и серый являются не только корпоративными цветами Госкомпании «Автодор», но и основой цветографической системы всех элементов ЦКАД.

«Помимо металлических конструкций, в оранжевом цвете будут и перильные ограждения. Этот и серый цвета использованы для шумозащитных экранов, трансформаторных подстанций, стоящих вдоль трассы», - говорится в сообщении.

В таких же цветах идет облицовка стен центрального пункта управления дорогой, который расположен на пересечении с автодорогой М-8 «Холмогоры».

Мостовой переход через канал имени Москвы — грандиозное и красивое сооружение Центральной кольцевой автомобильной дороги. Его протяженность 1,5 километра. Мост преодолевает пять препятствий: Дмитровское шоссе, железнодорожную ветку Савеловского направления, сам канал, реку Икша и местную дорогу.