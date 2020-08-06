РИАМО - 6 авг. В Подмосковье пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков и изъяли свыше 10 килограммов мефедрона, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники оборудовали нарколабораторию в бане на территории арендованного участка в подмосковной деревне Ганусово в Раменском городском округе.

«Обнаружено оборудование для изготовления наркотика и 750 литров химических реактивов. Также изъято вещество, которое признано наркотическим средством мефедрон общим весом более 10 килограммов», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — добавила Волк.