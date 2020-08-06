РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Волонтеры подмосковного Красногорска посетили мемориал во Ржеве Тверской области, поездка стала подарком администрации муниципалитета в благодарность за добровольный труд, говорится в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Активные волонтеры Красногорска съездили на экскурсию в город воинской славы Ржев. Все его достопримечательности, так или иначе, связаны с героической битвой 1942 года», - говорится в сообщении.

Знакомство с городом ребята начали с посещения краеведческого музея, где расположена диорама «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года». Затем юные красногорцы прогулялись по улицам и паркам и познакомились с новым мемориалом Советскому солдату, созданным по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Завершилась поездка осмотром памятника «Подвигу 28», который посвящен беспримерному подвигу героев-панфиловцев.

«Экскурсия от администрации округа стала подарком волонтерам за их добровольные помощь и труд», - заключается в материале.